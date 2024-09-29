Сотрудники Госавтоинспекции провели экскурсию для школьников Балашихи

Чтобы снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие в одной из школ городского округа Балашиха. Для детей организовали занятие по соблюдению правил дорожного движения и экскурсию по пешеходным переходам.

Во время урока «Засветись — ради безопасности!» автоинспекторы рассказали учащимся о правилах дорожного движения и важности использования световозвращающих элементов. Ребята узнали, что такие приспособления значительно повышают видимость пешеходов в сумерках: водитель может заметить их на расстоянии до 200 метров.

Всем юным участникам мероприятия вручили световозвращающие брелоки. Кроме того, сотрудники ГИБДД провели с детьми пешеходную экскурсию, во время которой напомнили правила безопасного поведения вблизи проезжей части, особенно в осенний период.

Подобные профилактические занятия помогают снизить детский дорожно-транспортный травматизм и сформировать у школьников навыки безопасного участия в дорожном движении.

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