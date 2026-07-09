Сотрудники Госавтоинспекции поздравили с Днем семьи водителей в Химках

Инспекторы Госавтоинспекции Химок провели праздничную акцию на дорогах округа в День семьи, любви и верности. Полицейские поздравляли водителей с одним из самых душевных праздников и вручали подарки.

Инспекторы желали автолюбителям безопасных дорог, призывали строго соблюдать правила дорожного движения и внимательно относиться ко всем участникам движения. Каждой женщине сотрудники дорожно-патрульной службы вручали цветы. Этот трогательный жест подчеркивал главные смыслы праздника — любовь, заботу и уважение к близким.

Местные жители отмечали, что такое неожиданное поздравление поднимало настроение на весь день. Полицейские также напоминали о безопасности в автомобиле: о важности ремней и необходимости пристегиваться самим, а также следить, чтобы пассажиры делали то же самое.

Подобные акции Госавтоинспекции уже стали доброй традицией и ежегодно проводятся в Химках.