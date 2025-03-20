Сотрудники госавтоинспекции и волонтеры провели во Фрязине акцию «Детское кресло»

Для профилактики происшествий на дорогах с участием детей инспекторы Госавтоинспекции Муниципального управления Министерства внутренних дел России «Щелковское», представители администрации Фрязина и волонтеры провели акцию «Детское кресло». Водителям напомнили о важности использования удерживающих устройств для малышей.

Сотрудники инспекции разъяснили автолюбителям правила безопасной перевозки детей, а также раздали листовки с рекомендациями по выбору автокресел. Маленьким пассажирам подарили фликеры — световозвращающие элементы, которые делают малышей более заметными на дороге в темное время суток.

Как отметил один из участников мероприятия, безопасность детей — это ответственность взрослых.

«Мы призываем всех водителей не экономить на жизни и здоровье своих малышей. Детское кресло — это не просто требование закона, это гарантия того, что ваш ребенок будет защищен в случае аварии», — подчеркнул он.

Отметим, что по статистике применение детских автокресел и удерживающих устройств снижает риск травм и гибели малышей в дорожно-транспортных происшествиях на 70-80%.