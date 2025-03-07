Сотрудники Госавтоинспекции Химок поздравили местных жительниц с 8 Марта
Работники Государственной автомобильной инспекции Химок провели традиционную праздничную акцию. Специалисты поздравили водителей и пешеходов с наступающим Международным женским днем.
Сотрудники Государственной автомобильной инспекции с 6 по 8 марта выходили на улицы, чтобы вручить прохожим и проезжающим водителям-женщинам цветы и праздничные сувениры.
Также специалисты напоминали жителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Кроме тюльпанов девушки получали памятки и светоотражающие элементы. Поздравления оказались не только приятными, но и полезными.
«Очень приятно получить такой сюрприз, особенно в преддверии праздника. Большое спасибо за такую масштабную и приятную акцию», — поблагодарила жительница Химок Юлия Мазкова.
Напомним, что подобную акцию сотрудники Государственной автомобильной инспекции проводят ежегодно.