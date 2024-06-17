Сотрудники ГИМС рассказали школьникам Солнечногорска о безопасности на воде

Профилактическое занятие по безопасности на водных объектах с участием школьников лицея № 7 прошло на набережной озера Сенеж. Мероприятие состоялось в преддверии 40-летия со дня образования ГИМС МЧС России.

Инспекторы рассказали ребятам об основных правилах поведения на воде и продемонстрировали, для чего нужны спасательный круг и жилет. Также детям вручили памятки по безопасности.

«Ребята слушали очень внимательно, задавали интересные вопросы. Это говорит о том, что они отнеслись к занятиям достаточно серьезно и, что самое главное, неравнодушно. Я уверен, что наши юные солнечногорцы не только сами воспользуются полученными знаниями, но и поделятся ими со своими близкими», — отметил государственный инспектор по маломерным судам Западного отделения Владимир Плоский.

Летом подобные профилактические мероприятия проводятся еженедельно во всех лагерях дневного пребывания.

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