Более 135 тысяч видеокамер помогут следить за порядком в Подмосковье | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 15:52 Более 135 тысяч видеокамер помогут следить за порядком в Подмосковье Воробьев: 135 тысяч видеокамер подключили к «Безопасному региону» Медиасток.рф

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Свыше 135 тысяч камер видеонаблюдения подключили к системе «Безопасный регион» в Подмосковье, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Они помогают оперативно выявлять нарушителей.

Видеокамеры позволяют следить за общественным порядком в каждом городском округе. Встроенные функции могут распознать лица нарушителей.

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Кроме того, новые технологии помогают отслеживать нарушителей пожарной безопасности в лесах. Проблема с пожарами выходит на первый план, когда устанавливается теплая погода.

Только за майские праздники к ответственности привлекли около 150 нарушителей лесной безопасности.

За костры в неположенных местах предусмотрен штраф. В 2022 году его размеры увеличили. Это от 15 до 60 тысяч рублей для физических лиц, от 30 до 110 тысяч — для должностных, от 100 тысяч до двух миллионов — для юридических.

Помимо прочего, за пожары возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

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