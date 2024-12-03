Сотрудники ГИБДД встретились с главами автотранспортных компаний Балашихи

В городском округе Балашиха госавтоинспекторы провели рабочую встречу с представителями пассажирских автотранспортных предприятий города. Они напомнили собравшимся правила безопасности при перевозке людей и разобрали примеры дорожно-транспортных происшествий.

Начальник отделения технического надзора, майор полиции Сергей Семенов и сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля встретились с руководителями пассажирских автотранспортных предприятий Балашихи.

Госавтоинспекторы рассказали собравшимся о статистике дорожно-транспортных происшествий в муниципалитете. Полицейские напомнили о строгом соблюдении скоростного режима и правил безопасности при перевозке пассажиров наземным городским транспортом. На мероприятии разобрали примеры дорожно-транспортных происшествий, вместе обсудили причины и условия возникновения подобных ситуаций.

Отдельное внимание на встрече уделили соблюдению перевозчиками требований к техническому состоянию транспортных средств. Необходимо оборудовать автомобили тахографами, проводить предрейсовые медосмотры водителей и следить за соблюдением ими режима труда и отдыха.

В конце мероприятия руководителям автотранспортных предприятий напомнили об ответственности при перевозке горожан.

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