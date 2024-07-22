Сотрудники ГИБДД из Мытищ вручили юным пассажирам мягкие игрушки

В Мытищах прошла акция, направленная на снижение детского дорожно-транспортного травматизма в летний период. Инициаторами выступили Госавтоинспекция Подмосковья и региональная общественная организация «Союз безопасности дорожного движения».

Сотрудники дорожной полиции раздали юным пассажирам, несовершеннолетним водителям современных транспортных средств и детям-пешеходам мягкие игрушки и напомнили о правилах безопасного поведения на проезжей части.

Генеральный директор «Союза безопасности дорожного движения» Ирина Скалябина отметила, что игрушка является своеобразным талисманом, который напомнит ребенку о правилах безопасности на дороге. Она выразила надежду, что совместными усилиями с сотрудниками полиции удастся повлиять на снижение аварийности среди детей.

Напомним, что с начала года в Московской области произошло 213 происшествий с участием несовершеннолетних, которые унесли 17 детских жизней и привели к травмам более двухсот детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГАИ Подмосковья с праздником.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».