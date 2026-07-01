Сотрудники ГАИ напомнили детям из Можайска о безопасности на дорогах

Госавтоинспекция ОМВД России «Можайский» обратилась к юным участникам дорожного движения и их родителям с напоминанием о правилах дорожного движения в летний период. К обращению прикрепили социальный видеоролик.

В администрации округа отметили, что в каникулы риск дорожно-транспортных происшествий с участием детей возрастает. Основные причины — невнимательность, переход в неположенном месте, выезд на дорогу на велосипеде или самокате без спешивания, использование наушников и капюшонов, ограничивающих обзор и слышимость.

К обращению прикреплен видеоролик, в котором инспекторы ГИБДД призвали всех участников движения быть предельно внимательными. Водителям рекомендовано заранее снижать скорость у пешеходных переходов и в жилых зонах, поскольку дети могут неожиданно появиться на проезжей части.

Детям и родителям напомнили, что переходить дорогу даже по «зебре» следует только спокойным шагом, убедившись, что все автомобили остановились, и исключительно на разрешающий сигнал светофора.

Администрация округа призывает жителей посмотреть видеоролик вместе с детьми. Продолжительность записи — всего минута, но, по мнению организаторов, она может помочь сохранить жизнь и здоровье юных пешеходов.