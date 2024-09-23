Экскурсию по Дмитровскому кремлю провели для гостей фестиваля осени

На территории Дмитровского кремля прошел праздник «Дары осени». Для гостей организовали мастер-классы, выставку поделок и экскурсии по территории музея.

Каждый желающий мог принять участие в мастер-классах, играх и конкурсах, получить сувенир и побороться за призы. На площади организовали выставку поделок осеннего урожая.

«В течение всего дня для гостей проводились экскурсии по одной из экспозиций музея, а также по территории Дмитровского кремля. Эти экскурсии позволили всем желающим окунуться в историю нашего города и узнать что-то новое», — поделилась генеральный директор Музея Екатерина Касарина.

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