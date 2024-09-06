Сотрудники ДК «Дружба» в Чехове подготовили игровую программу ко Дню знаний

При поддержке администрации городского округа Чехов работники Дворца культуры «Дружба» представили детям игровую программу «Незнайка в кругу друзей». Мероприятие посвятили Дню знаний.

К началу учебного года сотрудники Дворца культуры «Дружба» в Чехове провели у стен учреждения развлекательное мероприятие «Незнайка в кругу друзей». Дети рисовали карандашами и фломастерами в раскрасках, а также цветными мелками на асфальте.

«Понравился этот конкурс, где раскрасить надо было фрагмент. Я раскрасил облака голубым цветом», — поделился юный гость мероприятия Артем Брусенин.

Пока малыши участвовали в конкурсе рисунков, аниматоры в роли сказочных персонажей развлекали их, разыгрывая сценки.

«Сегодня для ребят мы показали небольшой отрывок из сказки „Золушка“, где я сыграла роль феи крестной», — рассказала заведующая Дома культуры «Меридиан» Надежда Тверитина.

По мотивом этой сказки юные участники программы нарисовали тыкву, которая по сюжету превратилась в карету для Золушки.

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