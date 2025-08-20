Сотрудники БТИ Подмосковья провели межевание более 4 тысяч участков с января

С 1 марта в России действует законодательный запрет на совершение операций с земельными участками, местоположение границ которых не отражено в Едином государственном реестре недвижимости. Без процедуры межевания теперь невозможно осуществить сделку купли-продажи, дарения или раздела, даже если право собственности на землю было оформлено много лет назад.

С начала года специалисты Бюро технической инвентаризации Подмосковья провели кадастровые работы на более чем четырех тысячах земельных участков.

«Зарегистрировать право на участок без точных границ не получится, Росреестр приостановит сделку до исправления ситуации. И это безусловный риск. Поэтому важно для каждого собственника еще до проведения какой-либо сделки убедиться в том, что границы участка действительно установлены на местности, а сведения о них содержатся в ЕГРН, а если нет, прибегнуть к услугам кадастрового инженера», –пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Проверить наличие установленных границ можно, получив выписку из ЕГРН в многофункциональном центре или на официальном сайте Росреестра. Также это можно сделать через публичную кадастровую карту на сайте pkk.ru.

Если межевание еще не проводили, собственнику необходимо подготовить пакет документов, включающий свидетельство о праве собственности или выписку из ЕГРН, паспорт владельца или нотариальную доверенность, а также документы с указанием границ участка.

Далее следует заключить договор с кадастровым инженером. В процессе работы специалист обязан собрать полную информацию об участке и близлежащих территориях, уведомить соседей, определить границы, оформить акт согласования, провести геодезическую съемку, а также подготовить детализированный чертеж.

План подают в Росреестр для постановки участка на кадастровый учет и внесения уточненных границ в ЕГРН.

Заказать услугу по подготовке межевого плана можно через официальный сайт БТИ Московской области или в специализированных окнах, расположенных в многофункциональных центрах.