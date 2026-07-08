Сотрудники БТИ Подмосковья приняли экзамен у будущих кадастровых инженеров

В Российском государственном университете народного хозяйства имени В. И. Вернадского впервые состоялась защита выпускных квалификационных работ студентов бакалавриата по направлению «Землеустройство и кадастры». Председателем государственной аттестационной комиссии выступил директор Балашихинского филиала БТИ Московской области Антон Сычев.

В состав комиссии также вошла заместитель руководителя комплексной производственной группы Наталья Колмакова.

Специалисты оценивали не только уровень подготовки выпускников, но и их готовность решать реальные профессиональные задачи. По итогам защиты комиссия отметила высокий уровень теоретических знаний студентов и практическую ценность большинства представленных проектов.

Будущие специалисты представили разработки, посвященные совершенствованию работы с земельными участками, повышению эффективности взаимодействия с муниципалитетами, внедрению современных кадастровых технологий, а также цифровизации учетных процессов.

«Мы приехали не за тем, чтобы просто выставить баллы. Нам было важно увидеть, способны ли ребята справляться с задачами из реальной практики. Защита дала ясный ответ: целый ряд разработок достоин внедрения — в работу муниципалитетов, профильных организаций и самого БТИ. А для нас такие встречи — возможность точнее формулировать запрос вузам и готовить специалистов под конкретные потребности отрасли», — отметил Антон Сычев.

Дополнительные сведения о работе Бюро технической инвентаризации доступны в «Макс».