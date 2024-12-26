Сотрудники банка в Дмитрове вручили детям с ОВЗ новогодние подарки

Специалисты Дмитровского офиса «Альфа-Банка» посетили Семейный центр «Дмитровский». Они поздравили сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья с наступающим праздником и вручили им наборы сладостей.

Руководитель универсального дополнительного микроофиса «Альфа-Банка» Елизавета Сметанникова поздравила воспитанников центра с Новым годом. Она пожелала ребятам успехов в учебе, здоровья и счастья. А менеджеры раздали подарки: фирменные рюкзачки со сладостями.

Отметим, что в Семейном центре «Дмитровский» создали все условия для полноценного развития детей с особенностями физического и интеллектуального развития. Педагоги помогают ребятам адаптироваться в социуме, а также восстановить связи с близкими родственниками.

Замглавы Дмитровского городского округа Ирина Костышина подчеркнула, что такие мероприятия очень важны для воспитанников дома-интерната. Ребята ощущают тепло, заботу и участие тех, кто навещает их.