Сотрудники аппарата подмосковного омбудсмена Фаевской провели прием жителей в Жуковском

Фото: Пресс-служба Администрации Жуковского

Выездной прием граждан провели сотрудники аппарата подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской в Жуковском. На встречу пришли 17 жителей города.

Горожан интересовали вопросы ЖКХ, улучшение жилищных условий, оформление субсидий и материальной помощи.

«Нарушение прав — это серьезная проблема, которая требует реагирования как со стороны гражданского общества, так и органов власти. Все обращения жителей рассматриваются в соответствии с законодательством», — отметила Фаевская.

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