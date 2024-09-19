Сегодня 15:10 Сотрудники аппарата подмосковного омбудсмена Фаевской провели прием жителей в Жуковском Фото: Пресс-служба Администрации Жуковского
Выездной прием граждан провели сотрудники аппарата подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской в Жуковском. На встречу пришли 17 жителей города.
Горожан интересовали вопросы ЖКХ, улучшение жилищных условий, оформление субсидий и материальной помощи.
«Нарушение прав — это серьезная проблема, которая требует реагирования как со стороны гражданского общества, так и органов власти. Все обращения жителей рассматриваются в соответствии с законодательством», — отметила Фаевская.
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