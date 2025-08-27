Сотрудники администрации в Мытищах проверили ремонт подъездов

Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Мытищ Станислав Карнаухов провел инспекцию текущих работ по ремонту подъездов в многоквартирном доме № 15/2, расположенном на Олимпийском проспекте. Эти работы осуществляются в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», направленной на улучшение условий проживания граждан.

Станислав Карнаухов во время инспекции отметил, что в первом и втором подъездах уже завершены работы по нанесению декоративной штукатурки, а также проведена окраска стен и потолков. Сейчас завершается покраска металлических поверхностей, что придаст подъездам более аккуратный и современный вид. Наносится декоративная штукатурка, ведется окраска стен и потолков также в третьем и четвертом подъездах.

Осталось в каждом из подъездов заменить светильники и отремонтировать откосы. Все работы планируется завершить до конца августа, что станет важным шагом к улучшению качества жизни жителей данного многоквартирного дома.

Капитальный ремонт фасада этого многоквартирного дома планируется завершить до конца сентября.