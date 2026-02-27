Сотрудники администрации проверили качество уборки снега в Мытищах

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров совместно с представителями Министерства чистоты и руководителями управляющих компаний провел инспекционный выезд во дворы на улице Терешковой. Обходы состояния территорий в зимний период проводятся еженедельно.

В ходе проверки оценили работу управляющих организаций в условиях последствий снегопада. Были выявлены замечания, которые поручили устранить в кратчайшие сроки. Особое внимание уделили очистке кровель: зафиксировали многочисленные свесы снега и наледи с балконов жителей.

Управляющим компаниям поручили огородить места, где существует риск схода снега и падения наледи, и привести эти объекты в соответствие с нормативными требованиями.

Во время обхода Александр Хаюров также пообщался с местными жителями. Все озвученные вопросы взяли на контроль.