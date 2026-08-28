Сотрудники администрации провели проверку магазина продуктов в Мытищах

27 августа в Мытищах состоялась встреча представителей потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи с жителями дома № 6 по улице Сукромке. Поводом для обсуждения стало обращение граждан, недовольных работой круглосуточного продуктового магазина.

Ночные посетители торговой точки нарушают общественный порядок. Администрация уже начала проверку объекта, также были проведены рейды с попыткой купить алкогольную продукцию.

«Помимо этого, ведомством направлены запросы в прокуратуру, Роспотребнадзор и полицию с просьбой взять ситуацию на особый контроль. Кроме того, ведется работа по установлению контактов собственника помещения — с ним планируется обсудить возможность корректировки режима работы торговой точки», — отметила исполняющая обязанности начальника управления потребительского рынка Александра Кармишева.

Проверки данного объекта продолжатся и ситуация находится на контроле.