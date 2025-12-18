Сотрудники администрации Мытищ встретились с жителями деревни Беляниново

Выездная встреча администрации Мытищ с жителями прошла в деревне Беляниново. Основным вопросом стала проверка качества работ по капитальному ремонту водоснабжения.

Участие в выездной комиссии приняли заместители главы округа Александр Хаюров и Артур Суворов. Жители Промышленного проезда деревни Беляниново обратились в администрацию с просьбой улучшить качество подачи воды.

Совещании провели с участием руководителей профильных управлений, ресурсоснабжающих организаций и представители компаний, выполняющих работы на этом участке. Александр Хаюров рассказал, что у местных жителей возникли вопросы по поводу состояния территории вдоль Промышленного проезда.

«Мы разъяснили ситуацию жителям. Вопросы взяты на контроль. Представитель концессионера заверил, что все основные работы будут завершены до 30 января следующего года. Частично будет восстановлено благоустройство, а озеленение проведут уже в благоустроительный период. Договорились с жителями о дополнительном информировании и обменялись контактами для оперативного решения любых вопросов» – прокомментировал он.