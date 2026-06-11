Сотрудники администрации Мытищ проверили строительство детского сада

Строительство детского сада на 450 мест осуществляется в рамках Народной программы политической партии «Единая Россия» в жилом комплексе «Мытищи Парк». Сотрудники администрации вместе с главой городского округа Мытищ провели плановую проверку хода выполнения работ.

Цикл работ по черновой отделке уже завершен в будущем детском саду. Сейчас активно ведется фаза чистовой отделки — это укладка линолеума, плитки. Готовы тестовые выкраси для согласования с администрацией округа. Внутри здания уже разведены все инженерные системы дымоудаления, вентиляции и подпоры воздуха.

Также на территории нового детского сада ведутся работы по благоустройству. Скоро во дворе появятся плитка и асфальт, а для будущих воспитанников будут оборудованы теневые навесы.

Строительство детского сада останется под чутким надзором администрации округа. Детский сад в жилом квартале «Мытищи Парк» планируется открыть в этом году.