Сотрудники администрации Люберец вышли на уборку дворов после снегопада

В городском округе Люберцы устраняют последствия сильного снегопада и шквалистого ветра. К уборке города оперативно подключились не только коммунальные и аварийные службы, но и сотрудники администрации округа, а также глава муниципалитета Владимир Волков.

К работам 28 апреля присоединились депутаты, директора управляющих компаний, представители ресурсоснабжающих организаций и руководители муниципальных предприятий. Совместно с ними глава муниципалитета лично помогал приводить в порядок дворы, расчищать их от поваленных деревьев и веток, устранять последствия разгула стихии.

Владимир Волков отметил: «Погодные условия непростые, по прогнозам синоптиков сохранятся и завтра. Прошу быть аккуратными на дорогах, также по возможности не паркуйте машины под деревьями. Благодарю наши службы за оперативность, а всех жителей, кто в эти дни пришел на помощь в ликвидации последствий непогоды, — за неравнодушие и заботу о чистоте округа!»

Апрельский снегопад побил сразу три рекорда: по атмосферному давлению, количеству выпавших осадков и высоте снежного покрова — местами сугробы достигали 12 сантиметров.