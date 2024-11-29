Научно-исследовательский институт в Солнечногорске отметил 95-летие

Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности является одним из первых научных учреждений, основанных на территории СССР. В честь юбилея института была организована международная научная конференция под названием «Научно-техническое обеспечение эффективности и качества производства продукции агропромышленного комплекса». Участники конференции обсудили вклад института в развитие отрасли и текущее состояние российского птицеводства. Сотрудникам института были вручены благодарственные письма от главы Солнечногорска Константина Михалькова.

«Помимо множества достижений, которыми славится научно-исследовательский институт, основным достоянием и ценностью являются люди. Ученые, доктора и кандидаты наук, научные сотрудники и лаборанты — это сотрудники, которые проживают на территории нашего округа и Московской области. Хочу пожелать процветания, успеха и крепкого здоровья всем работникам, а институту — развития, новых ценных кадров и работы на благо всей нашей родины», — отметил заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик.