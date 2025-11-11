Сотрудникам УМВД Коломны вручили награды ко Дню полиции

Глава муниципалитета Александр Гречищев вместе с председателем местного Совета депутатов Николаем Братушковым со сцены поздравили личный состав УМВД России по городскому округу Коломна. Лучшим сотрудникам были вручены благодарственные письма и почетные грамоты, а пятеро полицейских — заместитель начальника Центрального отдела Валентин Малыхин, командир отдельного батальона патрульно-постовой службы Андрей Серенков, начальник Сергиевского отделения Андрей Шендрик, начальник отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних Колычевского отдела Андрей Шестаков и заместитель начальника Сергиевского отделения Дмитрий Мазуров — удостоены знака «За отличие в труде».

«В городском округе Коломна эту дату отмечают более 780 работников полиции. Личный состав коломенского УМВД достойно отвечает на новые вызовы и угрозы, ведет борьбу с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом, обеспечивает экономическую и миграционную безопасность. По результатам оперативно-служебной деятельности за год на территории нашего округа наблюдается положительная динамика. Увеличилась раскрываемость по всем имущественным преступлениям. В два раза возросло количество раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Это яркий показатель вашей работы и вклада в безопасность жителей», — отметил Александр Гречищев.