Сотрудникам предприятий в Химках напомнили правила пожарной безопасности

Регулярные профилактические мероприятия, направленные на предотвращение пожаров, проходят в Химках. Специалисты МЧС встретились с руководителями предприятий города и вновь рассказали им о правилах безопасного обращения с огнем.

Подобная профилактика помогает снижать риск возникновения пожаров.

«Уверен, что подобные профилактические мероприятия помогут нам если не исключить, то минимизировать пожары на объектах городского округа Химки. Надеюсь на сознательность должностных лиц при исполнении своих обязанностей», — подчеркнул главный государственный инспектор по пожарному надзору Владимир Ильющенко.

Специалисты подчеркнули необходимость регулярных инструктажей и обучения сотрудников, а также систематических проверок оборудования и территории предприятий. Важно обеспечить наличие эвакуационных выходов и исправных средств пожаротушения во всех помещениях.

Предпринимателям напомнили о личной, административной и уголовной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.