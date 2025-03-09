Сотрудника соцзащиты в Подольске наградили медалью Луки Крымского

Сотрудницу органов социальной защиты в Подольске Галину Афонину удостоили высшей государственной награды — медалью Луки Крымского. Ее вручают за многолетний труд, преданность делу и заботу о людях.

Галина Афонина работает в органах социальной защиты населения более 20 лет. Она принимала участие в разработке и реализации важных программ, поддерживала семей и детей, проводила профилактику безнадзорности и правонарушений. Во время пандемии Галина Афонина помогала заболевшим справляться с испытаниями, участвовала в работе штаба по обеспечению жизнеустройства граждан, пострадавших в аварии на котельной в январе 2024 года.

В настоящее время Галина занимается присвоением и продлением льготного статуса многодетных семей, предоставлением им социальной поддержки.

«Ее душевность, отзывчивость и преданность своему делу вызывают искреннее уважение. Поздравляю с заслуженным признанием! Желаю крепкого здоровья, новых успехов и тепла от близких!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Медаль Луки Крымского — государственная награда, которую вручают работникам органов социальной защиты населения и организациям социального обслуживания за заслуги в здравоохранении, предоставление квалифицированного стационарного ухода и ухода на дому людям, которые в этом нуждаются. Медаль названа в честь православного святого и выдающего ученого-хирурга архиепископа Симферопольского и Крымского Луки Войно-Ясенецкого.