Анна Дубровина из Химок стала призером международного турнира по плаванию

Сотрудница научно-производственного объединения «Энергомаш» в Химках стала участницей в соревнованиях по плаванию на I Международных летних играх. Анна Дубровина выступила в составе сборной Роскосмоса. Команда завоевала бронзовые медали.

Команда Роскосмоса заняла почетное третье место в заплыве на 50 метров вольным стилем. Помимо этого, жительница Химок участвовала в заплыве на 50 метров на спине и в смешанной эстафете.

Ранее сборная Роскосмоса с сотрудниками научно-производственного объединения «Энергомаш» завоевала золото в соревнованиях по волейболу. Всего в корпоративных играх участие приняли более 2,5 тысячи специалистов из 20 стран.

Отметим, что в Химках развитию спорта уделяют особое внимание. Секции и кружки, специализированные центры и школы на постоянной основе совершенствуются при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы Химок Дмитрия Волошина.

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