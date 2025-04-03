Сотрудник МВД в Одинцове рассказала о критериях отбора на службу

Временно исполняющий обязанности начальника отдела по работе с личным составом управления Министерства внутренних дел России по Одинцовскому округу, капитан полиции Анна Шмакова стала гостем аналитической программы «Специальное интервью» на Одинцовском телеканале. Она рассказала про отбор специалистов на служба.

Анна Шмакова отметила, что основная задача управления Министерства внутренних дел России по Одинцовскому округу - выбрать наиболее подготовленных специалистов. При отборе учитывается наличие высшего образования, психологическая устойчивость, отсутствие медицинских противопоказаний. Особое внимание уделяется физической и спортивной подготовке.

Капитан полиции подробно рассказала телезрителям о требованиях к гражданам, желающим поступить на службу, а также о мероприятиях по комплектованию, проводимых в ведомстве.

Также офицер подробно ответила на вопросы ведущего программы и рассказала о льготах и социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам полиции.