В субботу, 7 февраля, командир отделения 218-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Виктор Пронин участвовал в массовой лыжной гонке «Лыжня России-2026». Гонка прошла в Москве на территории спортивного клуба «Альфа-Битца» в рамках Московской лыжной недели.

Начальник части Дмитрий Гусев рассказал, что «Лыжня России» — одно из самых масштабных спортивных событий в стране. Это соревнование собирает тысячи любителей и профессионалов старше 18 лет. Состязания проводятся с 1982 года. В течение дня спортсмены соревновались на классической дистанции в 10 километров.

Виктор Пронин с детства увлекается легкой атлетикой, футболом и лыжным спортом. Он успешно преодолел дистанцию. Участие в спортивных соревнованиях помогает ему поддерживать отличную физическую форму. На спортивном празднике всех участников, включая коллегу из пожарно-спасательной части, ждали памятные медали и горячий обед.