Сотрудники МЧС готовятся к 8 Марта на рабочем месте

Сегодня работники МЧС активно готовятся к дежурствам и переходят на усиленный режим работы в связи с предстоящим праздником 8 Марта. Среди них — Екатерина Жашкова, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы. В ее задачи входит составление планов проверок детских садов и других объектов, ведение необходимой документации, а также проведение профилактических встреч с детьми и пожилыми людьми.

Екатерина получила образование в Электростальском колледже по специальности «пожарная безопасность». Сначала она думала сменить профессию, но потом поняла, что помощь людям — это ее призвание.

Жашкова считает, что для работы в МЧС необходимо хладнокровие. В начале года ей пришлось столкнуться с трагедией, которая потребовала от нее большого мужества. На месте пожара она увидела погибшего одноклассника своего молодого человека. «В такие моменты нужно собрать все силы, чтобы действовать спокойно и решительно», — призналась Жашкова.

В свободное время Екатерина любит гулять и фотографировать. Из-за загруженности по работе ей пришлось отказаться от многих хобби. Перед 8 Марта Екатерина планирует встретиться с подругами, а сам праздник по традиции проведет на рабочем месте.