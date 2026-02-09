Сотни жителей вышли на лыжную трассу в Павлово-Посадском округе

7 февраля в Электрогорске прошло массовое спортивное мероприятие «Лыжня Электрогорска-2026». Несмотря на морозную погоду, на лыжную трассу в лесном массиве вышли сотни жителей разного возраста.

На старт вышли школьники, опытные спортсмены и семьи с детьми. Каждый участник выбрал свою дистанцию и темп, чтобы насладиться зимней стихией и получить заряд бодрости.

«Лыжня Электрогорска — это больше, чем соревнование. Это наш зимний праздник, который мы ждем каждый год», — поделились участники.

Организаторы выразили благодарность команде энтузиастов во главе с Владимиром Королевым и Александром Шелаевым, которые готовят трассу и создают особую атмосферу мероприятия. «Видеть, как люди разных возрастов с радостью выходят на трассу, — лучшая награда для организаторов», — отметили в оргкомитете.

После финиша участников ждали горячий чай, полевая каша, медали и дружеские беседы. «Лыжня Электрогорска-2026» в очередной раз доказала, что зимний спорт способен объединять людей и дарить радость.