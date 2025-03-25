Сотни тысяч цветов украсят улицы Дубны в 2025 году

Сотрудники тепличного хозяйства в Дубне трудятся над выращиванием рассады, занимаются пикировкой и подготовкой грунтов. В этом году озеленители города вновь решили поднять планку: улицы наукограда украсят сотни тысяч цветов и растений.

Особое внимание уделят оформлению клумб у мемориальных комплексов и памятников ко Дню Победы. Тагетисы, виолы и другие первоцветы станут украшением города к 9 Мая. Глава Дубны Максим Тихомиров высоко оценил усилия специалистов, отметив их важный вклад в благоустройство города.

Команда озеленителей наукограда насчитывает около 60 человек, из которых более 20 трудятся в теплицах. В этом году особый акцент будет сделан на обновленной улице Центральной, где появятся вазоны для вертикального озеленения. Заместитель директора МБУ «ЖКУ» Владимир Негей рассказал, что такая работа позволит сделать город еще красивее и уютнее.

Озеленители следят за современными тенденциями и обещают удивить жителей новыми решениями. Кроме того, вазоны появятся и на других улицах города, добавляя ярких красок в городской пейзаж.

В ходе визита глава города Максим Тихомиров поблагодарил команду озеленителей за их тяжелый, но важный труд.