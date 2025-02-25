Сотни открыток отправили жители Мытищ друг другу на акции по посткроссингу

Все желающие в Мытищах могли подписать открытки и поздравить любого человека с Днем защитника Отечества. Больше всего посланий адресовали бойцам специальной военной операции.

Сообщество фотографов из Мытищ при поддержке комиссии по культуре Общественной палаты городского округа организовало акцию по посткроссингу на площади у акведука в парке Мира. Мероприятие прошло в минувшие выходные, его посвятили Дню защитника Отечества.

Посткроссинг — международное движение по обмену открытками. Занимаются его организацией в Мытищах Центр развития креативных индустрий «Ракурс», фотопроект «Я люблю Мытищи», группа компаний «Специальные системы и технологии» и Общественная палата округа.

Для участников приготовили открытки с изображениями знаковых городского округа, которые запечатлели мытищинские фотографы. Представленные на открытках снимки вошли в десятку лидеров фотоконкурса «Я люблю Мытищи».

Посетители парка могли взять карточки с изображениями мест воинской славы в подарок, бесплатно отправить в любую точку России, либо написать поздравление бойцам специальной военной операции.

Отметим, что посланий для военнослужащих было больше, чем тех, которые люди отправляли знакомым. Жители желали защитникам здоровья и скорейшего возвращения домой. Послания отправят за «ленточку» вместе с волонтерами.