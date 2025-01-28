Сосудистые хирурги из Мытищ спасли руку пожилому врачу-кардиологу

Операцию с ювелирной точностью провели хирурги Мытищинской больницы. Они устранили угрозу ампутации правой руки у 87-летней пациентки, их коллеги — врача-кардиолога.

Внезапную сильную боль в руке жительница Мытищ Надежда Бакеева почувствовала на даче. Скорая помощь доставила пенсионерку в больницу.

«Скорая привезла меня в Пушкинскую больницу, откуда врач срочно отправил в Мытищи, где работает отделение сосудистой хирургии, есть отличные специалисты. В оценке работы своих коллег врач из Пушкино не ошибся: сосудистые хирурги в Мытищах действительно отличные! Если бы не их профессионализм и готовность бороться за здоровье пациента, дело бы кончилось ампутацией», — поделилась Надежда Бакеева.

Пациентке провели УЗИ, определили локализацию тромбов, перекрывших кровоток, и прооперировали под наркозом. Сейчас женщина может без проблем и боли двигать рукой.

Подобные операции в Центре спасения конечностей Мытищинской больницы на базе отделения сосудистой хирургии проводят почти каждый день.

«Сосудистая хирургия высокотехнологична по сути, даже не в силу сложности оборудования. Отделение сосудистой хирургии в Мытищах создавалось в 2011 году по образу и подобию профильного отделения в МОНИКИ имени Владимирского. Кадровый потенциал, подбор персонала, включая медицинских сестер, оснащение отделения, задачи, которые предстояло решать — все это было на уровне научно-исследовательского института. Это много дает нам и сегодня, в нашей повседневной работе», — отметил заведующий отделением сосудистой хирургии Родион Шилов.