Состояние тысячи тракторов и коммунальных машин проверили в Подмосковье за неделю
Гостехнадзор Минэкологии продолжает проверять безопасность самоходной техники региона. Внимание уделяют правилам эксплуатации, техническому состоянию машин и наличию соответствующих документов.
В ведомстве сообщили, что за неделю провели 1066 техосмотра. Для допуска к технике приняли 367 экзаменов и выдали 347 удостоверений тракториста-машиниста.
Также проверили четыре аттракциона. Нарушений в правилах, документации и техническом состоянии, как и на прошлой неделе, не выявили.
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