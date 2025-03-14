Состояние тысячи тракторов и коммунальных машин проверили в Подмосковье за неделю

В ведомстве сообщили, что за неделю провели 1066 техосмотра. Для допуска к технике приняли 367 экзаменов и выдали 347 удостоверений тракториста-машиниста.

Также проверили четыре аттракциона. Нарушений в правилах, документации и техническом состоянии, как и на прошлой неделе, не выявили.