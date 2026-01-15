Состояние территорий возле торговых объектов проверили в Мытищах

Инспекцию провели для оценки качества уборки снега на прилегающих территориях. Особое внимание уделили крупным торговым центрам, рынкам и магазинам.

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи проверили территории возле торговых объектов 13 января.

Уборку снега проводят совместно с городскими коммунальными службами. При необходимости к работам привлекают дополнительные бригады для расчистки прилегающих территорий.

В администрации округа напомнили владельцам торговых объектов о необходимости соблюдать нормативные требования по содержанию территорий в зимний период. Это важно для обеспечения безопасности посетителей и поддержания порядка.

Коммунальные службы продолжают работать в круглосуточном режиме. Заявки по уборке территорий принимают в зимнем штабе в Telegram по телефону: 8 (916) 531-79-06.