Состояние спортивной площадки проверили у школы № 3 в Мытищах

Депутат от партии «Единая Россия» и координатор проекта «Новая школа» в Мытищах Наталья Гречаная, а также активисты партии и родители учеников школы № 3 имени Б. А. Феофанова оценили состояние школьного стадиона. Мероприятие прошло в рамках ежегодной всероссийской акции «Родительская приемка».

Комиссия оценила качество и безопасность зоны и имеющуюся инфраструктуру. Внимание уделили чистоте территории и отсутствию посторонних.

«Главная задача нашей проверки — обеспечить безопасные и комфортные условия для ребят. Мы видим, что спортивная площадка в хорошем состоянии, и будем работать над её улучшением, чтобы каждый ребёнок мог заниматься с удовольствием и без опасений», — сказала Наталья Гречаная.

Состояние площадки признали хорошим. Некоторые работы здесь все же проведут, а озвученные замечания и предложения учтут в планах по развитию школьной инфраструктуры.