Состояние спортивной площадки проверили у школы № 3 в Мытищах

Депутат от партии «Единая Россия» и координатор проекта «Новая школа» в Мытищах Наталья Гречаная, а также активисты партии и родители учеников школы № 3 имени Б. А. Феофанова оценили состояние школьного стадиона. Мероприятие прошло в рамках ежегодной всероссийской акции «Родительская приемка».
Комиссия оценила качество и безопасность зоны и имеющуюся инфраструктуру. Внимание уделили чистоте территории и отсутствию посторонних.
«Главная задача нашей проверки — обеспечить безопасные и комфортные условия для ребят. Мы видим, что спортивная площадка в хорошем состоянии, и будем работать над её улучшением, чтобы каждый ребёнок мог заниматься с удовольствием и без опасений», — сказала Наталья Гречаная.
Состояние площадки признали хорошим. Некоторые работы здесь все же проведут, а озвученные замечания и предложения учтут в планах по развитию школьной инфраструктуры.
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