Состояние памятников Великой Отечественной войны проверили в Мытищах

Мониторинг состояния памятников и мемориалов прошел в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». В мероприятии приняли участие координатор проекта, член политического совета Юрий Уланов и староста деревни Свиноедово.

Сторонники партии «Единая Россия» проверили памятники в деревнях Свиноедово, Ульянково и Пирогово, поселке ДОЗ и микрорайоне Пироговский. Они оценили их содержание, благоустройство прилегающей территории и соответствие установленным стандартам.

«Обратился к руководству МКУ ТУ „Пироговский“ с настоятельным предложением устранить выявленные замечания, чтобы обеспечить достойное содержание памятников и своевременное обслуживание. Важно сохранять историческую память и уважение к героическому прошлому нашего народа», — сказал Юрий Уланов.

Участники отметили, что памятники — в хорошем состоянии. Они сделали замечания по несистемному обслуживанию примыкающих участков. В частности, необходимо очистить монументы.