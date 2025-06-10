Состояние коммунальной техники проверили в двух округах Подмосковья

Представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору совместно с инспекторами профильных служб контролируют работу муниципальных бюджетных учреждений в регионе. Цель таких выездов — выработать и внедрить единые стандарты для всех МБУ Подмосковья.

«Каждое МБУ региона имеет свою специфику работы, которая зависит от конкретного муниципалитета, его потребностей и запросов жителей. Мы лично уже посетили некоторые базы городских округов, оценили состояние техники, ремонтных зон, проанализировали деятельность руководителей и штатную численность», — отметил заместитель председателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Сотрудники уже побывали на нескольких объектах, где оценили состояние техники, обеспеченность кадрами и организацию рабочих процессов. Недавно они посетили МБУ в Подольске и Сергиевом Посаде. Во время инспекций специалисты осмотрели автопарки, ремонтные базы, оборудование, проверили, как заполняются путевые листы и документация, а также оценили условия труда специалистов.

Помимо этого, обсудили, как учреждения взаимодействуют с жителями по их обращениям, и напомнили о важности своевременной и понятной обратной связи.