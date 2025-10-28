Состояние коммунальной техники проверили в 3 округах Подмосковья перед холодами

В Подмосковье продолжается проверка коммунальной техники, находящейся на балансе муниципальных учреждений. Очередной осмотр прошел в Чехове, Котельниках и Жуковском.

«Начали выезжать в городские округа для оценки ситуации по подготовке к осенне-зимнему периоду — проводим мониторинг и смотры спецтехники, заключаем дополнительные контракты на аренду необходимого оборудования. Сейчас особое внимание уделяем и объединению МБУ со смежным функционалом, что помогает работать более эффективнее и менее ресурсозатратно», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Представители Министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Подмосковья оценили готовность коммунальных служб к работе. Они проверили состояние техники и оборудования, ремонтные базы, а также документацию и путевые листы. По результатам проверки всем организациям дали рекомендации по улучшению и оптимизации рабочих процессов.