Состояние коммунальной техники проверили еще в 3 округах Подмосковья
В преддверии весны в Подмосковье начали обследования коммунальной техники. Подметающие тракторы и поливомоечные машины выйдут на улицы региона, когда температура воздуха поднимется до +5 градусов.
Отраслевые специалисты и инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области уже побывали в Богородском, Люберцах и Реутове.
Эксперты оценили состояние и своевременность обслуживания техники, штат предприятий, а также корректность документации.
Кроме того, руководителям муниципальных бюджетных учреждений рассказали о способах оптимизации работы.
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