Состояние коммунальной техники проверили еще в 3 округах Подмосковья

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В преддверии весны в Подмосковье начали обследования коммунальной техники. Подметающие тракторы и поливомоечные машины выйдут на улицы региона, когда температура воздуха поднимется до +5 градусов.

Отраслевые специалисты и инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области уже побывали в Богородском, Люберцах и Реутове.

Эксперты оценили состояние и своевременность обслуживания техники, штат предприятий, а также корректность документации.

Кроме того, руководителям муниципальных бюджетных учреждений рассказали о способах оптимизации работы.