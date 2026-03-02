Состояние дворовых территорий проверили в Мытищах

27 февраля представители Министерства чистоты региона, управляющей организации «Комфорт» и администрации встретились с жителями и осмотрели территории. Особое внимание уделили вывозу мусора с контейнерных площадок внутри закрытых дворов.

«Провели плановый выезд из-за большого числа обращений. Дворы в неудовлетворительном состоянии. Пешеходные дорожки почистили частично, а внутриквартальные проезды — в ненормативном виде», — рассказал заместитель главы округа Александр Хаюров.

Жители не раз нарушали правила парковки и блокировали проезд коммунальной техники. Из-за этого региональный оператор не мог добраться до площадок с мусором и разворачивался. Вопрос о переносе контейнерных площадок рассмотрят в ближайшее время.

На следующей неделе пройдет встреча с застройщиком, на балансе которого находятся дороги. Речь пойдет о передаче проездов под муниципальное управление. Также управляющая компания получила замечания от жителей по ряду вопросов. Все обращения взяли на контроль.