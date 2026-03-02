Состояние дворовых территорий проверили в Мытищах

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Глава округа Юлия Купецкая поручила ежедневно следить за состоянием дворовых территорий. Поводом стали жалобы жителей жилищного комплекса «Скандинавский».

27 февраля представители Министерства чистоты региона, управляющей организации «Комфорт» и администрации встретились с жителями и осмотрели территории. Особое внимание уделили вывозу мусора с контейнерных площадок внутри закрытых дворов.

«Провели плановый выезд из-за большого числа обращений. Дворы в неудовлетворительном состоянии. Пешеходные дорожки почистили частично, а внутриквартальные проезды — в ненормативном виде», — рассказал заместитель главы округа Александр Хаюров.

Жители не раз нарушали правила парковки и блокировали проезд коммунальной техники. Из-за этого региональный оператор не мог добраться до площадок с мусором и разворачивался. Вопрос о переносе контейнерных площадок рассмотрят в ближайшее время.

На следующей неделе пройдет встреча с застройщиком, на балансе которого находятся дороги. Речь пойдет о передаче проездов под муниципальное управление. Также управляющая компания получила замечания от жителей по ряду вопросов. Все обращения взяли на контроль.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте