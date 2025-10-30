Состояние дворов на улице Химиков проверили в Серпухове

Рейд оперативной группы по благоустройству прошел в Серпухове. Сотрудники администрации округа проверили качество содержания территории у домов по улице Химиков.

Специалисты назвали образцовой территорию около дома № 10. Здесь нет мусора, фасад выглядит привлекательно. Положительную оценку также дали дому № 5 на этой улице.

Противоположная ситуация у домов № 4, 6, 8. Там комиссия обнаружила грязь, облупленные здания, грибок на стенах. Возле дома № 13 необходимо привести в порядок контейнерную площадку и кронировать деревья.

По результатам проверки сотрудники администрации городского округа Серпухов выдадут предписания ответственным службам. Они должны будут устранить недостатки.

Ранее мы рассказывали о том, что еще шесть общественных пространств благоустроили в Серпухове в 2025 году. Цифру озвучили на традиционном совещании.