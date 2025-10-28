Еще 6 общественных пространств благоустроили в Серпухове в 2025 году

В Серпухове прошло еженедельное оперативное совещание, на котором рассмотрели текущие вопросы, в том числе благоустройство общественных территорий и дворов. В этом году в муниципалитете привели в порядок шесть городских пространств.

Помимо этого, подрядчики благоустроили 16 дворов, модернизировали 38 детских площадок и обновили народные тропы по 14 адресам.

В Серпухове в рамках программы «Светлый город» на 38 объектах установили 1685 светильников и проложили 49 километров кабельных линий. До конца 2025 года планируют провести работы еще на восьми адресах, а также установить 1200 светильников и заменить 36 километров линий освещения.

В рамках газификации из 144 населенных пунктов в Серпухове газифицировали 75, а 21 включили в проект. По президентской программе подали 6308 заявок, построили 3734 ввода, подвели голубое топливо к 2598 домам. В рамках губернаторской программы «Развитие газификации до 2035 года» построили 70 километров внутрипоселковых распределительных сетей. По линии поддержки граждан подали 120 льготных заявок. До 2035 года планируют газифицировать еще 40 СНТ.

На неделе в Серпухове отметят День добровольца Московской области и День народного единства.

Выездной прием жителей по вопросам здравоохранения запланировали провести 29 октября в 16:00 в школе № 9.