Состояние дворов и подвалов жилых домов проверили в Серпухове

Один из выездов состоялся к дому № 6 на бульваре 65 лет Победы. Ранее глава округа Алексей Шимко встречался с жителями, которые поднимали вопрос демонтажа детской площадки и лавочек. Конструкции признали аварийными, после чего их демонтировали по предписанию Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Во время проверки представители управляющей компании, депутат окружного Совета Владимир Загоруйко и профильные специалисты подтвердили, что работы по благоустройству территории уже начались.

«Наша задача — оперативно реагировать на обращения жителей и контролировать качество работы управляющих организаций. Все выявленные недостатки должны быть устранены в установленные сроки», — отметили участники выездной проверки.

Специалисты также оценили содержание многоквартирного дома. На информационных стендах размещены графики уборки подъездов, однако во время осмотра выявили подтопление большей части подвальных помещений. Управляющей компании поручили в кратчайшие сроки устранить проблему.

Еще одной точкой проверки стал дом № 33/13 на улице Энгельса. Поводом для выезда стало обращение местной жительницы, которая попросила оценить состояние отмостки и подвального помещения. Ранее жители дома также сообщали о замечаниях к качеству уборки подъездов. Во время осмотра специалисты подтвердили, что уборка проведена, однако управляющей компании поручили дополнительно ознакомить собственников с графиком влажной уборки.

На фасадной стороне здания обнаружили две значительные просадки отмостки. Управляющая компания сообщила, что основные дефекты планируется устранить до 1 сентября. В подвальном помещении также зафиксировали локальное подтопление. Этот вопрос оставили на контроле. Кроме того, специалисты выявили отдельные дефекты асфальтового покрытия возле дома. Локальный ремонт дорожного покрытия Комбинат благоустройства выполнит в течение двух недель.