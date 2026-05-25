Состояние дворов и контейнерных площадок проверили в Мытищах

Сотрудники администрации Мытищ провели проверку состояния дворов, контейнерных площадок и улиц возле жилых домов. Особое внимание комиссия уделила территориям, которые обслуживают управляющие компании «Премьер» и «Домжилсервис».

В объезде приняли участие заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров и представители Министерства чистоты. Комиссия осмотрела придомовые территории, детские площадки и площадки для сбора мусора. Поводом для проверки стали многочисленные обращения жителей, которые поступают в администрацию округа.

По словам Александра Хаюрова, больше всего жалоб связано с работой управляющей компании «Домжилсервис». Жители сообщают о ненадлежащем содержании дворов, неудовлетворительном состоянии игровых зон и проблемах на контейнерных площадках. Все обращения специалисты фиксируют и проверяют на месте.

«Мы анализируем обращения жителей и выезжаем по указанным адресам. На управляющую компанию „Домжилсервис“ поступает наибольшее количество жалоб. Если ситуация не изменится, будут применяться штрафные санкции, а также возможно привлечение органов прокуратуры», — сообщил заместитель главы округа Александр Хаюров.

В администрации подчеркнули, что подобные проверки продолжат проводить совместно с Министерством чистоты. Контроль за содержанием дворовых территорий и работой управляющих компаний в округе намерены усилить.