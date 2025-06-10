Состояние детского автогородка проверили в Красногорске

Сотрудники ГИБДД и представители партии «Единая Россия» провели мониторинг самого большого в Подмосковье детского автогородка. Он расположен в Красногорске.

Его площадь составляет почти 1,5 тысячи квадратных метров. Здесь есть дороги с разметкой, пешеходные переходы, автобусная остановка, круговое движение и свой железнодорожный переезд.

«Госавтоинспекция Красногорска заботится о безопасности дорожного движения, дорожно-транспортного травматизма среди детишек. Уделяется большое внимание детским городкам», — добавил заместитель начальника Госавтоинспекции городского округа Красногорск Дмитрий Кокушкин.

Подобные проверки проводят в парке каждый год.

«„Единая Россия“ проводит мониторинги по всей России. Совместно с партийцами и депутатами смотрим, требуется ли модернизация, реконструкция или ремонт. В Красногорске очень большой красивый автогородок. Техническое состояние хорошее, но некоторые элементы требуют доработки и замены», — прокомментировал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Артур Бадретдинов.