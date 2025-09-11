Состояние 5 капитально отремонтированных школ проверят в Серпухове

В городском округе Серпухов после капитального ремонта открыли школы №1, № 2, № 6, № 9 и № 17. Каждое учебное заведение будут регулярно проверять: беседовать с директорами учреждений и родителями детей, организовывать личные визиты представителей администрации для оценки ситуации.

Все школы оснастили новой мебелью и современной техникой. Это улучшит эффективность и привлекательность образовательного процесса.

Также в учебных заведениях модернизировали столовые и пищеблоки, разработали новое разнообразное меню. Большое внимание в школах уделяют и развитию спортивной инфраструктуры.

Каждое образовательное учреждение превратилось в привлекательное и комфортное пространство, где воспитанники могут раскрывать свой потенциал и познавать увлекательный мир знаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что к 1 сентября в регионе откроют 71 школу: начнут работать 14 новых школ, а еще 57 откроют свои двери для учеников после капитального ремонта.