Андрей Воробьев: 71 школу откроют в Подмосковье к 1 сентября

В Подмосковье уделяют особое внимание образованию и развитию инфраструктуры для детей — к новому учебному году в регионе откроют 71 школу. О новых учебных заведениях и ремонте уже действующих рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Новые учебные заведения

К 1 сентября в Московской области начнут работать 14 новых школ, а еще 57 откроют свои двери для учеников после капитального ремонта.

«Появится более 10,3 тысячи новых мест, еще 30,6 тысячи школьников будут учиться в комфортных условиях. В 20 школах ремонт уже завершили, остальные сдадим до начала августа», — пояснил Андрей Воробьев.

В Дзержинском откроют школу на 1,1 тысячи мест и детский сад для 100 дошкольников. Учебные заведения для более чем тысячи детей начнут действовать в Звенигороде и поселке Развилка в Ленинском округе.

Школы также появятся в микрорайонах Сухарево (Мытищи), Климовск (Подольск) и Барыбино (Домодедово).

Юные жители Зарайска и квартала «Надежда» в Ступине 1 сентября также пойдут в современные учебные заведения.

Дополнительные места для учеников

Несколько школ расширят возможности благодаря пристройкам. Дополнительные 550 мест появятся в центре образования № 5 имени Максима Сураева в Богородском округе, 400 — в школе № 1 в Королеве, 300 — в гимназии № 13 в Долгопрудном.

Еще по 200 новых учеников смогут принять школы № 3 в Чехове и № 29 Подольске.

Капитальный ремонт школ

Обновление коснется гимназии имени Подольских курсантов, лицея № 14 и школ № 21 и № 24 в Щелкове. Кроме того, работы проведут в учебном заведении № 13 в Электростали, а также Алабинской и Васильчиновской школах в Наро-Фоминске.

Преобразят и центры образования № 23, № 29 и № 30 в Богородском округе, школу № 14 в Коломне, а также учреждение в ЗАТО «Восход».

«По проекту „Моя школа — моя история“ расписываем стены, чтобы они отражали культуру, историю и традиции городов Подмосковья. В этом году таких объектов пять: в Подольске, Химках, Коломне, Клину и Одинцово. В следующем году включим в проект еще 18 школ», — заключил губернатор.