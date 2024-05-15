Сосны высадят на акции «Лес будущего» в Ленинском округе | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 12:53 Сосны высадят на акции «Лес будущего» в Ленинском округе Пресс-служба Ленинского городского округа

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Областная эколого-патриотическая акция «Лес будущего» пройдет в Ленинском округе 18 мая. Участники высадят сосны на площади четыре гектара вблизи деревни Андреевское.

Участие в акции примут школьники, представители общественности, депутаты, сотрудники муниципальных предприятий и жители округа. Они высадят восемь тысяч молодых деревьев.

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«Это ежегодное мероприятие проводится по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева под эгидой масштабной международной акции „Сад Памяти“ при поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина. Эта акция позволяет сохранять и восстанавливать лесной фонд, а высаженные деревья являются „живыми памятниками“ каждому погибшему в годы Великой Отечественной войны», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Всем желающим на месте выдадут посадочный материал и инвентарь — лопаты, ведра, лейки и перчатки. Специалисты «Мособллеса» расскажут правила посадки, чтобы саженцы быстрее прижились. На площадке будет работать полевая кухня с горячим чаем.

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