Соревнования волонтеров прошли в Солнечногорске

Соревнования под названием «НеИгры», вдохновленные одноименным телевизионным шоу-проектом, организовали в молодежном центре «Подсолнух» 11 марта. Участие в них приняли более 20 специалистов и активистов центров «Добро» из Солнечногорска, Дмитрова и Дубны.

Целью состязаний было не только организовать интересный досуг для молодежи, но и укрепить связи между центрами из разных муниципалитетов Московской области.

Организаторы подготовили для участников «НеИгр» разнообразные испытания на ловкость, скорость, логику, смекалку и креативное мышление. Конкурсы проходили в товарищеском формате, без определения победителей.

«Для ребят это, несомненно, новые эмоции. Главное, что участники остались довольны, мы получили только позитивную обратную связь», — отметила исполняющая обязанности директора молодежного центра «Подсолнух» Елена Прищемихина.

Представители «Добро.Центров» также обменялись опытом по организации мероприятий и обсудили совместные планы. Следующая встреча волонтеров ориентировочно состоится в мае.